ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

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GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 13:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cuma namazının ardından cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor. Olası açıklamayı canlı yayınlamayı planlamaktayız

istanbul DHA

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