ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

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İstanbul'daki kar yağışı ve trafik durumuyla ilgili; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü gören Etiler'den ve TEM Mahmutbey Mevkii'nden dönüşümlü canlı yayındayız
İstanbul DHA
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