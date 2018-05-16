- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

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GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 12:50 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'NİN ABD BÜYÜKELÇİSİ SERDAR KILIÇ TÜRKİYE'DE GELDİ.

TÜRKİYE'NİN ABD BÜYÜKELÇİSİ SERDAR KILIÇ TÜRKİYE'DE GELDİ. ATATÜRK HAVALİMANINDAN CANLI YAYINDAYIZ

İSTANBUL DHA

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