ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

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GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 10:54 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yanan fabrikada inceleme yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yanan fabrikada inceleme yapıyor. Canlı yayındayız

İstanbul DHA

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