ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: 

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GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 08:27 | Son Güncelleme

  TÜRK AKIMI GAZ BORU HATTI İNŞAATINDA ÇALIŞAN BORU DÖŞEME GEMİSİ "PİONEERİNG SPİRİT", İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR.

TÜRK AKIMI GAZ BORU HATTI İNŞAATINDA ÇALIŞAN BORU DÖŞEME GEMİSİ "PİONEERİNG SPİRİT", İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR. CANLI YAYINDAYIZ.

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