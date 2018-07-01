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GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 18:45 | Son Güncelleme

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE; Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı,seferler çift yönü olarak durduruldu.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı,seferler çift yönü olarak durduruldu. Canlı yayındayız

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Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!
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