ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

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GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 18:05 | Son Güncelleme

ABONLERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DHA: Seyrantepe'de yaralıların olduğu trafik kazası meydana geldi.

ABONLERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

DHA: Seyrantepe'de yaralıların olduğu trafik kazası meydana geldi. Canlı yayındayız.

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