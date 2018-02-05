ABONELERİMİZİN DİKKATİNE... (CANLI YAYIN) 

AFRİN’E YÖNELİK DÜZENLENEN ZEYTİN DALI HAREKÂTI KAPSAMINDA SURİYE’NİN ŞEYH HOROZ BÖLGESİNDE TANKA YÖNELİK SALDIRIDA ŞEHİT OLAN 5 ASKER, GAZİANTEP HAVALİMANI’NDAN MEMLEKETLERİNE UĞURLANIYOR. CANLI YAYINDAYIZ.
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