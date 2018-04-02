ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN

İstanbul Valisi Vasip Şahin, pasaport ve sürücü belgesi gibi işlemlerin, nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilmeye başlamasıyla ilgili, Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'nde basın açıklaması yapıyor. Canlı yayındayız

istanbul DHA