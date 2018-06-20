Abonelerimizin Dikkatine: (Canlı yayın)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 08:54 | Son Güncelleme

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:  TÜRK AKIMI GAZ BORU HATTI İNŞAATINDA ÇALIŞAN BORU DÖŞEME GEMİSİ "PİONEERİNG SPİRİT", İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

TÜRK AKIMI GAZ BORU HATTI İNŞAATINDA ÇALIŞAN BORU DÖŞEME GEMİSİ "PİONEERİNG SPİRİT", İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR. CANLI YAYINDAYIZ.

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