Abonelerimizin Dikkatine: (Canlı yayın)

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TÜRK AKIMI GAZ BORU HATTI İNŞAATINDA ÇALIŞAN BORU DÖŞEME GEMİSİ "PİONEERİNG SPİRİT", İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR. CANLI YAYINDAYIZ.
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