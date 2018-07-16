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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 00:18 | Son Güncelleme

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN) Sultanahmet Camii'nde sala okunuyor.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

Sultanahmet Camii'nde sala okunuyor. Drone ile canlı yayındayız.

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15 Temmuz'un 2. yıl dönümü: 81 ilde aynı anda sela okundu15 Temmuz'un 2. yıl dönümü: 81 ilde aynı anda sela okundu
Ordu'da '15 Temmuz Nöbeti'Ordu'da '15 Temmuz Nöbeti'
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