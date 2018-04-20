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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası camiden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası camiden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor. Olası açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız

İSTANBUL DHA

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