ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:33 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 11.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çalışma ofisine gelmesi bekleniyor. Ofis önünden canlı yayındayız

Sevgilisinin cinsel organını kesti!Sevgilisinin cinsel organını kesti!
Başbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıtBaşbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt
'Duvara toslamak üzereyiz!''Duvara toslamak üzereyiz!'
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