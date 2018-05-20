ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bosna Hersek Konsey Başkanlığı binasına gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bosna Hersek Konsey Başkanlığı binasına gelmesi bekleniyor. Bina önünden canlı yayındayız.

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