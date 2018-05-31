ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

Dışişleri Bakanlığının istişareler için ülkeye çağırdığı Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ABD'ye dönüyor. Atatürk Havalimanı'ndan canlı yayındayız.
İstanbul DHA
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