ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:47 | Son Güncelleme

  Beykoz Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı.

Beykoz Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Canlı yayındayız

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