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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:  FATİH'TE DOĞALGAZ PATLAMASI  

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:28 | Son Güncelleme

  Fatih'te doğalgaz patlamasının meydana geldiği sokaktan canlı yayındayız İstanbul DHA  

Fatih'te doğalgaz patlamasının meydana geldiği sokaktan canlı yayındayız

İstanbul DHA

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