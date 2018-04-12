ABONELERİMİZİN DİKKATİNE... GÖRÜNTÜ İPTALİ
'Yunan savaş uçağının düşme anına ait olduğu iddia edilen görüntüler' BAŞLIKLI HABERİN GÖRÜNTÜLERİ KAYNAGINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR ... GÖRÜNTÜLERİN KULLANILMAMASI RİCASIYLA
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