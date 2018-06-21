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ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 23:56 | Son Güncelleme

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN  İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor.

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor. Canlı yayındayız

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"Biz yapmadan yanayız, onlar yıkmadan ve kapatmadan yana"
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