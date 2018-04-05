ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU 

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GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:22 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım'ın, resmi ziyarette bulunmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapması bekleniyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, resmi ziyarette bulunmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapması bekleniyor. Açıklamayı canlı yayınlamayı planlamaktayız.

ANKARA (DHA)

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