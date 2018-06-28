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ABONELERİN DİKKATİNE;CANLI YAYIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 01:11 | Son Güncelleme

ABONELERİN DİKKATİNE;CANLI YAYIN DHA: İstanbul'da sağanak nedeniyle yolları su bastı.

ABONELERİN DİKKATİNE;CANLI YAYIN

DHA: İstanbul'da sağanak nedeniyle yolları su bastı. Bağcılar'dan canlı yayındayız.

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