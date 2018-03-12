Abu Dabi ile İtalya arasında doğalgaz anlaşmaları

ABU DABİ (AA) - Abu Dabi merkezli Mubadala Yatırım Şirketi'nin yan kuruluşu Mubadala Petroleum'un, Mısır'ın kuzeyindeki Zohr doğalgaz sahasını da içinde bulunduran Şuruk imtiyazının yüzde 10'unu satın almak üzere İtalyan enerji şirketi Eni ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM'ın, Mubadala Petroleum'dan naklettiği haberde, Şuruk imtiyazının yüzde 60'ına sahip Afrika'daki en büyük enerji firmalarından İtalyan Eni şirketiyle varılan anlaşmanın, Mısır hükümetinin onayının alınması da dahil olmak üzere bazı yasal şartlara tabi tutulacağı belirtildi. Söz konusu satın alım anlaşmasının maliyetiyle ilgili bilgi verilmedi.

Mubadala Yatırım Şirketi Petrol ve Kimyasal Birimi Üst Düzey Yöneticisi Musabbeh El-Kabi ise anlaşmanın, uluslararası yatırım portföyüne uzun vadeli nakit akışı sağlayacak yeni bir yatırımın daha eklenmesi için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Öte yandan, İtalyan ANSA ajansı da Eni ile Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin 2 anlaşma imzaladığını duyurdu.