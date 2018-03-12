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Abu Dabi ile İtalya arasında doğalgaz anlaşmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 02:12 | Son Güncelleme

Abu Dabi merkezli Mubadala Petroleum, Mısır'ın Şuruk imtiyazının yüzde 10'unu İtalyan şirketi Eni'den satın alacak - Eni, Abu Dabi'deki Aşağı Zakkum Sahası'nda yüzde 5, "Umm Shaif ve Nasr" bölgelerinde de yüzde 10 pay sahibi olacak

ABU DABİ (AA) - Abu Dabi merkezli Mubadala Yatırım Şirketi'nin yan kuruluşu Mubadala Petroleum'un, Mısır'ın kuzeyindeki Zohr doğalgaz sahasını da içinde bulunduran Şuruk imtiyazının yüzde 10'unu satın almak üzere İtalyan enerji şirketi Eni ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM'ın, Mubadala Petroleum'dan naklettiği haberde, Şuruk imtiyazının yüzde 60'ına sahip Afrika'daki en büyük enerji firmalarından İtalyan Eni şirketiyle varılan anlaşmanın, Mısır hükümetinin onayının alınması da dahil olmak üzere bazı yasal şartlara tabi tutulacağı belirtildi. Söz konusu satın alım anlaşmasının maliyetiyle ilgili bilgi verilmedi.

Mubadala Yatırım Şirketi Petrol ve Kimyasal Birimi Üst Düzey Yöneticisi Musabbeh El-Kabi ise anlaşmanın, uluslararası yatırım portföyüne uzun vadeli nakit akışı sağlayacak yeni bir yatırımın daha eklenmesi için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Öte yandan, İtalyan ANSA ajansı da Eni ile Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin 2 anlaşma imzaladığını duyurdu.

İmzalanan imtiyaz anlaşmalarının Eni'nin, Abu Dabi'deki Aşağı Zakkum Sahası'nda yüzde 5, "Umm Shaif ve Nasr" bölgelerinde de yüzde 10 pay sahibi olmasını öngördüğü ifade edildi. Eni'nin, bu paylara 40 yıl boyunca sahip olacağı ve yaklaşık 875 milyon dolar imtiyaz ücreti ödeyeceği bildirildi.

Zohr gaz sahası Ağustos 2015'te Eni tarafından keşfedilmişti. Akdeniz'de keşfedilen en büyük gaz sahası olma özelliği taşıyan Zohr'da 30 trilyon kübik kadem doğalgaz rezervi bulunduğu belirtiliyor.

Eni'nin Mısır imtiyazında yüzde 60, İngiliz BP'nin yüzde 30, Rus Rosneft'in ise yüzde 10 hissesi bulunuyor.

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