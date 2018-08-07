Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid Mısır'da

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in Kahire'de bir araya geldiği bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi'nin Bin Zayid'i kabulünde, farklı alanlarda ikili ilişkilerin ve iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Bölgedeki son gelişmelerin de masaya yatırıldığı görüşmede, Arap ulusal güvenliğinin karşılaştığı sorunlara karşı koymak için yoğun istişarelere ve koordinasyona devam edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede, bölgede yaşanan krizlerin siyasi yollarla çözülmesi için yürütülen çabaların desteklendiği ifade edildi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid, Sisi'nin Haziran 2014'te göreve gelmesinden bu yana Mısır'a 9'uncu ziyaretini gerçekleştiriyor.

BAE, Mısır'daki mevcut rejimi destekleyen başlıca Körfez ülkeleri arasında yer alıyor. BAE, 2 milyar doları farklı yatırım alanlarında, 2 milyar doları da döviz rezervine destek için Mısır Merkez Bankası'nda mevduat olmak üzere Mısır'a 4 milyar dolar destek sunmuştu.

