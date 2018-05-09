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Abuja Engelliler Okulu öğrencilerini hayata hazırlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

Abuja Engelliler Okulu, yüzlerce engelli öğrenciye el sanatları, marangozluk, ayakkabı tamirciliği, boyacılık ve çeşitli tamir işleri eğitimi veriyor - Okul Müdürü Şerif: - "Engelli öğrencilerimizi hayata hazırlamaya çalışıyoruz" - Öğrenci Ebubekir: - "Çocukluğumdan bu yana dilencilikten nefret ettim. Her zaman bir meslek sahibi olup hayata tutunmak istedim. Bir insan engelli olsa dahi hayallerini gerçekleştirebilir" - Öğrenci Yusuf: - "Özellikle kadınlar için hayat daha zor ama hiçbir şey bizim için engel olmamalı. İnsan okumak istedi mi Allah ona yardım eder"

ADAM ABU BASHAL / GÖKHAN KAVAK - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Engelliler Okulu, yüzlerce engelli öğrenciye el sanatları, marangozluk, ayakkabı tamirciliği, boyacılık ve çeşitli tamir işleri eğitimi verip meslek kazandırarak hayata hazırlıyor.

Birçok çocuğun iç çatışmalar, terör ve ekonomik adaletsizlik nedeniyle okula gidemediği ülkedeki olumsuz şartlar, engellileri daha fazla etkiliyor.

Yaklaşık 20 yıldır yardımlarla faaliyetine devam eden ve yaklaşık 250 öğrencinin eğitim gördüğü Abuja Engelliler Okulu'nda 7 farklı zihinsel ve fiziksel engelli öğrenci grubu bulunuyor. Engelli öğrencilere fiziksel ve zihinsel engel şartlarına göre el sanatları, marangozluk, ayakkabı tamirciliği, boyacılık ve çeşitli tamir işleri öğretiliyor.

Okul Müdürü Nasiru Şerif, meslek edindirme kurslarından farklı olarak öğrencilerin kişisel temizlik başta olmak üzere farklı alanlarda eğitildiklerini de dile getirdi.

Şerif, "Okula kabul edilen öğrenciler, ilk olarak sağlık taramasından geçiyor ve engeline göre hangi sınıfa yerleştirileceğine karar veriliyor. Engelli öğrencilerimizi bu okulda hayata hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Okulun hükümet tarafından açıldığını ancak bir süre sonra desteğin kesildiğini belirten Şerif, "Okulumuz ücretsiz eğitim verdiği için geliri az. Bu nedenle sivil toplum örgütleri tarafından gönderilen yardımlarla faaliyetlerimize devam ediyoruz. " dedi.

- "İnsan engelli olsa dahi hayallerini gerçekleştirebilir"

8 yıldır okulda eğitim gören 23 yaşındaki fiziksel engelli Mahmud Ebubekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli olarak hayatını sürdürmenin çok zor olduğunu ve bir meslek sahibi olup hayata tutunmak istediğini dile getirdi.

Ebubekir, "Çocukluğumdan bu yana dilencilikten nefret ettim. Bu yüzden köyümüzdeki engelliler, dilenmeye giderken ben hep evde kalırdım. Her zaman bir meslek sahibi olup hayata tutunmak istedim." diye konuştu.

Halihazırda lise eğitimine devam eden Ebubekir, zihinsel engelliler ile aynı okulda eğitim görmenin zorluklarına işaret ederek "Burada yaşamak, biraz değişik ama idare ediyoruz çünkü burada zihinsel engelliler ile yaşamak çok zor." dedi.

Doğuştan engelli Ebubekir, Nijerya başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde engelli insanların dilendiğine dikkati çekerek bu durumun kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Ebubekir, "Nijerya'daki engelliler, dinlemekten başka çareleri olmadığını düşünüyor. Oysa insan engelli olsa dahi hayallerini gerçekleştirebilir." ifadelerini kullandı.

Eğitimin önemine değinen Ebubekir, "İnsan eğitim alınca her şeyi yapabilir. Engelli olmayanların eğitim aldıktan sonra ile yaptığı her şeyi ben de yapabilirim. Eğitim almayan insan boş insandır." şeklinde konuştu.

Engellilere seslenen Ebubekir, sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer engelli arkadaşlarıma da söylüyorum bir işi yapmamak için engelli olmak bahane değildir. Bu nedenle herkesin eğitim almasını tavsiye ediyorum. Çünkü ben derslerimi çalışırken engelli olduğumu hissetmiyorum. Bugün okuyabiliyorum, yazabiliyorum, bilgisayar kullanabiliyorum. Dilencilik bir seçenektir ama eğitim her şeyin anahtarıdır. Ben öğretmen olmak istiyorum çünkü öğretmen olunca diğer engelli arkadaşlarıma da eğitim verebilirim."

- "İnsan okumak istedi mi Allah ona yardım eder"

Abuja'daki okulun öğrencilerinden 22 yaşındaki Saratu Yusuf da 10 senedir engelli okulunda eğitim gördüğünü söyledi.

Yusuf, "12 yaşında geçirdiğim trafik kazası sonrası iki elim kesildi. Tavsiye üzerine bu okula kaydoldum ve burada ayağımla yazmaya öğrendim." dedi.

Kazanın ardından tüm hayatının yıkıldığına inandığını ve derin bir bunalıma girdiğini belirten Yusuf, kısa sürede kendini toparlayıp okuması gerektiğini düşündüğünü ve Abuja Engelliler Okuluna kaydolarak eğitim almaya karar verdiğini anlattı.

Yusuf, "Her şeye rağmen ve tüm zorluklar karşısında hayata tutunmak zorundayız. Özellikle kadınlar için hayat daha zor ama hiçbir şey bizim için engel olmamalı. İnsan okumak istedi mi Allah ona yardım eder." dedi.

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