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AB'ye geçen yıl 31 bin 400 çocuk sığınmacı başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 18:08 | Son Güncelleme

AB'ye geçen yıl 31 bin 400 çocuk sığınmacı başvurdu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçen yıl 31 bin 400 refakatsiz çocuk sığınmacı uluslararası koruma için başvurdu.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre, AB'ye sığınma talebinde bulunan refakatsiz çocuk sayısı, geçen yıl 2016'ya göre yarıya yakın düşüş gösterdi.

AB'ye 2016 yılında uluslararası koruma için başvuru yapan çocuk sığınmacı sayısı 63 bin 300'dü.

AB ülkelerine 2017'de 31 bin 400 refakatsiz çocuk sığınmacı, uluslararası koruma için başvuruda bulundu.

Başvuru yapanların yüzde 17'sini Afganlar, yüzde 10'unu Eritreliler ve yüzde 6'sını Suriyeliler oluşturdu.

AB'ye 2008-2013 yıllarında ortalama 12 bin refakatsiz çocuk sığınmacı başvuruda bulunurken, bu rakam 2015'te 96 bin 500 ile en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Eurostat verilerine göre, refakatsiz çocuk sığınmacıların ilk tercihi İtalya oldu. İtalya'yı, İngiltere ve Hollanda takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
AB Çocuk sığınmacı uluslararası koruma

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