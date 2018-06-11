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Aç kalan yaban domuzları Marmaris şehir merkezinde yiyecek aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 16:14 | Son Güncelleme

Aç kalan yaban domuzları Marmaris şehir merkezinde yiyecek aradı

Bodrum'dan sonra Marmaris'te de aç kalan yaban domuzlarının ormandan şehir merkezine gelerek gündüz vakti evlerin bulunduğu alanda yiyecek aradığı görüldü.

Armutalan Mahallesi 108. Sokak'ta görülen irili ufaklı yaklaşık 15 yaban domuzu, gündüz vakti evlerin bulunduğu alanda, park ve bahçelerde yiyecek aradı.

Yeşil alanlarda yiyecek arayan ve toplu hareket eden yaban domuzlarından ilçe sakinlerinden kimi korkarken, kimi de yiyecek verdi.

Kendilerini görüntüleyen vatandaşların verdiği yiyeceklerle karınlarını doyuran yaban domuzları, ormanlık alanda gözden kayboldu.

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Anahtar Kelimeler:
domuz sürüsü Marmaris Muğla

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