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Acara Özerk Cumhuriyeti'nde yeni hükümet göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 23:12 | Son Güncelleme

Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümetinin yeni başkanı Tornike Rijvadze oldu

BATUM (AA) - Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nde Tornike Rijvadze başkanlığındaki yeni hükümet görevine başladı.

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Yerel Meclisi (Yüksek Şura), eski Hükümet Başkanı Pataradze'nin istifasının ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Rijvadze'ye güvenoyu verdi.

21 kişilik şurada iktidardaki Gürcü Hayali partisinin 14 milletvekili, Rijvadze ve kabinesine oy verdi. Muhalefet partileri, oylama sürecine katılmadı.

Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Eğitim,Spor ve Kültür Bakanlığı, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı olmak üzere 4 bakanlıktan oluşuyor.

Eski Hükümet Başkanı Zurab Pataradze, 4 Temmuz'da istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Acara özerk Cumhuriyeti Başkanı Tornike Rijvadze

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