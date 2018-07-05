Açe'de Erdoğan'ın seçim zaferi dua ile kutlandı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Açe eyaletindeki Açe-Türkiye Kardeşlik Topluluğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini dua ederek kutladı.
Açe-Türkiye Kardeşlik Topluluğu üyeleri, düzenledikleri etkinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini için dua etti.
Etkinliğin organizatörü Badaruddin Ahmet Musa, AA muhabirine yaptığı açılamada, Erdoğan'ın İslam dünyasını temsil eden bir lider olduğunu belirterek, Erdoğan'ın seçim zaferinin İslam dünyasının da zaferi olduğunu söyledi.
Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin dünyanın pek çok yerinde Müslümanlara yardım etmeye devam edebileceğini belirten Badaruddin, Erdoğan'ın zaferinden Açelilerin memnun olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sadece Suriyeli Müslümanların değil her zaman için tüm mazlum Müslümanların yanında olduğunu kaydeden Açe Ulama Daya Birliği Genel Sekreteri Bulqaini Tanjungan da, Erdoğan'ın Açe’yi ziyaret etmesini ümit ettiklerini ifade etti.
İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!
CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi
Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...
Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu
Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum