Açe'de Erdoğan'ın seçim zaferi dua ile kutlandı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Açe eyaletindeki Açe-Türkiye Kardeşlik Topluluğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini dua ederek kutladı.

Açe-Türkiye Kardeşlik Topluluğu üyeleri, düzenledikleri etkinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini için dua etti.

Etkinliğin organizatörü Badaruddin Ahmet Musa, AA muhabirine yaptığı açılamada, Erdoğan'ın İslam dünyasını temsil eden bir lider olduğunu belirterek, Erdoğan'ın seçim zaferinin İslam dünyasının da zaferi olduğunu söyledi.

Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin dünyanın pek çok yerinde Müslümanlara yardım etmeye devam edebileceğini belirten Badaruddin, Erdoğan'ın zaferinden Açelilerin memnun olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sadece Suriyeli Müslümanların değil her zaman için tüm mazlum Müslümanların yanında olduğunu kaydeden Açe Ulama Daya Birliği Genel Sekreteri Bulqaini Tanjungan da, Erdoğan'ın Açe’yi ziyaret etmesini ümit ettiklerini ifade etti.

