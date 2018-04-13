Acele kamulaştırma kararı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, Altındağ'a bağlı Yenice Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların öğrenci yurdu yapılması amacıyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Söz konusu karar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesine göre, 9 Nisan'da Bakanlar Kurulu tarafından alındı.
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