HABER

Acemi askerler yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 17:08 | Son Güncelleme

Tokat, Amasya ve Samsun'da acemi eğitimlerini tamamlayan askerler için yemin töreni düzenlendi

SAMSUN (AA) - Tokat, Amasya ve Samsun'da acemi eğitimini tamamlayan askerler, törenle yemin etti.

Tokat 48. Piyade Eğitim Alayında vatani görevlerini yapan 1998/2 tertip acemi erler için yemin töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, 48. Piyade Er Eğitim Alayının tarihçesi okundu.

Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, burada yaptığı konuşmada, ailelerin çocuklarıyla unutulmayacak bir törene şahitlik ettiğini söyledi.

Konuşmanın ardından acemi birliğinde eğitimi tamamlayan 1500 er, ant içti.

Spor dallarında dereceye giren askerlere Vali Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan tarafından hediyeler verildi.

Törene İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, protokol üyeleri ve askerlerin aileleri katıldı.

- Amasya

Amasya'da acemi eğitimlerini tamamlayan askerler, törenle yemin etti.

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, 1998/2 tertip, 371'inci kısa dönem 3 bin 900 er yemin ederek, vatani görevlerinin ilk bölümünü tamamladı.

General Hikmet Akıncı Kışlası'ndaki törende tugaya ilk katılan ve eğitim sürecini başarıyla tamamlayan askerlere hediye ve teşekkür belgesi verildi.

Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, burada yaptığı konuşmada, yemin törenine katılanlara teşekkür ederek, anne ve babaların yetiştirdiği evlatlarından uzakta kalmalarından dolayı endişe duymamaları gerektiğini, çocuklarının kendilerine emanet olduğunu söyledi.

15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosu'nun marşlar çaldığı tören, acemi erlerin yemini ve geçit töreniyle son buldu.

Bazı asker ailelerinin tören sırasında gözyaşlarına hakim olamayarak ağladıkları görüldü.

Törene Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay da katıldı.

- Samsun

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gökberk Kışlası'nda, 1998/1 tertip ikinci kademe 421 er ve erbaş, yemin etti.

Daha sonra birliğe erken teslim olanlar yaş kütüğüne plaket çaktı, çocukları gibi acemi eğitimini Gökberk Kışlası'nda tamamlayan 3 asker babasına katılım belgesi verildi.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Alpay Recep Ali Üstün, burada yaptığı konuşmada, vatan, Cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve canlarını vermeye yemin eden Mehmetçik'in yeminine sadık kalacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden aldığını belirten Üstün, "Türk askeri olmak bir onurdur. Askerlik göreviniz ileride çocuklarınıza ve torunlarınıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Silahlı Kuvvetlerimiz, en genç Mehmetçikleri olan sizlere güveniyor. İyi birer asker olacağınıza yürekten inanıyorum." dedi.

Tören, resmi geçidin ardından askerlerle ailelerin kucaklaşmasıyla sona erdi.

Böyle isyan etti: İlk hedef bendimBöyle isyan etti: İlk hedef bendim
ABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararıABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararı
Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye şok tepki!Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye şok tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
acemi askerler Amasya Tokat yemin töreni

En Çok Okunan Haberler

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

İlginizi Çekebilir

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsmi yeşil listedeydi! O terörist öldürüldü

İsmi yeşil listedeydi! O terörist öldürüldü

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Türkiye'den kritik Menbiç açıklaması

Türkiye'den kritik Menbiç açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde şoke eden olay! Polis Başmüfettişi otoparkta intihar etti!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde şoke eden olay! Polis Başmüfettişi otoparkta intihar etti!

Üniversite canisi hakkında yeni gelişme! Volkan Bayar ve eşi adliyeye sevk edildi

Üniversite canisi hakkında yeni gelişme! Volkan Bayar ve eşi adliyeye sevk edildi

Kimyasal hadım geliyor! Hükümetten flaş açıklama: Ceza 50 yıldan az olmayacak

Kimyasal hadım geliyor! Hükümetten flaş açıklama: Ceza 50 yıldan az olmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.