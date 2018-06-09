AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bu ülke kolay kazanılmadı. Acemilere, çaylaklara bu ülkeyi teslim edemeyiz. Acemi, çaylak, adam hiçbir şeyi yönetmemiş. İki tane koyunu ver kaybeder." dedi.
Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki meydanda düzenlenen, DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılış ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtım töreninde, Dinar ilçesine 15 yılda 400 milyon lira yatırım yapıldığını, diğer yatırımcı bakanlıklarla bu yatırımın bir milyar lirayı bulduğunu belirtti.
- "Acemilere, çaylaklara bu ülkeyi teslim edemeyiz"
Hizmet yaparken vatandaşlar arasında ayırım yapmadıkları, kimin hangi partiye oy verdiğini düşünmeden yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Eroğlu, "Hepsi bizim kardeşimiz. Hepsini seviyoruz, dua ediyoruz. 24 Haziran'da bu milleti geriye götürmek isteyenlere değil, bu vatanı ileriye taşımak isteyen, Türkiye'yi küresel bir güç yapmak isteyenlere oyunuzu verin. Biz bunu yapacaksak bize verin, konuyu daha bilmeyen, atıp tutanlara, iki tane koyunu güdemeyenlere oyunu vermeyeceksin. Bu ülke kolay kazanılmadı. Acemilere, çaylaklara bu ülkeyi teslim edemeyiz. Acemi, çaylak, adam hiçbir şeyi yönetmemiş. İki tane koyunu ver kaybeder." diye konuştu.
- Ferhat'ın Şirin'e kavuştuğu gibi tüneller açıldı
Bakan Eroğlu, AK Parti iktidarında bu ülkeye büyük hizmetler yapıldığını vurgulayarak, "Baraj yapmışız, yıkacakmış. Havaalanı yapmışız, yıkacakmış. Yolları yapıyoruz, onlardan rahatsızmış. Şimdi bütün yollar Afyon kaymağı gibi oldu mu? Buradan İzmir'e, Denizli'ye kaymak gibi yollardan gidiyoruz. Bunlar kolay mı yapıldı? Dağlar devrildi. Ferhat'ın Şirin'e kavuştuğu gibi tüneller açıldı. Bu böyle aşkla olur. Ferhatın Şirin'e aşkı olmasa, bu tüneller yapılamaz. Bakın Bolu Tüneli 30 yılda yapamadılar. Patates deposu yapacaklardı. Kapatalım dediler ama bir dünya lideri geldi Recep Tayyip Erdoğan. Beraber çalıştık. Dedi ki Bolu Tüneli açılacak, açıldı kardeşler, işte böyle." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin büyük bir devlet, Türk milletinin başı dik bir millet olduğunu vurgulayan Eroğlu, "IMF'ye borcu kim ödedi? Onları kim kovdu, Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi IMF bizden 5 milyar dolar istedi. Merkez Bankası'yla protokol yapıldı. Zavallılara verelim dedik." ifadesini kullandı.
Konuşmasını tamamlamasının ardından Eroğlu, 49 milyon yatırım bedelli 9 tesisin temel atma ve açılışını gerçekleştirerek, Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikalarını dağıttı.
Törende vatandaşlara 2 bin 500 meyve fidanı dağıtımı yapıldı.
- "Biz vatandaşımıza değer veriyoruz"
Daha sonra Dinar'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir toplantı gerçekleştirerek, Hocalar ilçesine geçen Bakan Eroğlu, burada da DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılışı ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtım törenine iştirak etti.
Eroğlu, "Biz tabii 70 sente muhtaç olduğumuz günleri unuttuk mu? Benzin kuyruklarını, mazot kuyruklarını unuttuk mu? Karne ile ekmek alınan günleri unuttuk mu? Bir gecelik faizlerin yüzde 3500 olduğu günleri unuttuk mu? Unutmayalım. Afyonkarahisar'da bir Devlet Hastanesi vardı. Birgün rahmetli babamı götürdüm. Koğuş tipi odalar. Tuvaletler lağım pisliği içinde. Ama şimdi bizimle birlikte dünyanın en güzel hastaneleri Afyonkarahisar'da, Hocalar'da. Hocalar'ın herhangi bir köyünde bir hasta olsa, helikopter ambulans gelip alıyor. İlçelerimizde isteyen istediği yerde muayene oluyor. İlacını alıyor. Biz garibi, gurebayı, kimseye muhtaç etmiyoruz. Yaşlı ise devletimiz arkasında. Emekli ise devlet arkasında. Çiftçi ise devlet arkasında. Esnaf ise devlet sizin de arkanızda. Biz vatandaşımıza değer veriyoruz." diye konuştu.
Konuşmanın ardından Eroğlu ve protokol üyeleri toplu açılış yaparak, temel attı. Daha sonra törene katılan vatandaşlara 3000 bin fidan dağıtıldı.
Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı
Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı
YPG'ye büyük şok! Sözde komutan patlamada öldü
İsmail Kahraman helallik istedi!
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı
Kabe'de intihar!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Okuyucu Yorumları 0 yorum