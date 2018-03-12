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Acı haber geldi: 1 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 17:57 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Acı haber geldi: 1 asker şehit

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, ilçeye bağlı Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerle sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ağır yaralandı.

Yaralı uzman çavuş bölgeye gelen ambulansla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uzman çavuş hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı birlik sevk edilirken, operasyon Ağrı ve Doğubayazıt’tan gelen jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

AA

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Ağrı asker şehit

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Gönderin Siha'ları hepsini gebertsin. Bir tane bile canlı çakal bırakmasın.
Allah rahmet eylesin kederli ailesine sabırlar versin
allah rahmet eylesin yakınlarına sabırlar versin
Allahu Ekber....
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Allah ailesine sabır versin milletimizin başı sağ olsun
bitecekler topunu sileceğiz bu coğrafyadan şehidimize haktan rahmet diliyorum????
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