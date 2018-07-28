Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var

Çankırı- Kastamonu karayolu Kenbağ mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yol emniyeti alan polislere çarptı. Kazada, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın Çankırı ziyaretinde görev almak için Kırıkkale'den kente gelen ekipte bulunan polis memuru Harun Şahin şehit oldu, bir meslektaşı da yaralandı. Yaralı polis memuru, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. DHA
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