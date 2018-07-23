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Acı haberi TSK verdi! Hakkari'de EYP'ye basarak yaralanan Er Fatih Ercan şehit oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 18:17 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 10 Haziran'da Hakkari'de EYP'ye basması sonucunda yaralanan Er Fatih Ercan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Acı haberi TSK verdi! Hakkari'de EYP'ye basarak yaralanan Er Fatih Ercan şehit oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari’de el yapımı patlayıcıya (EYP) basması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan askerimizin şehit olduğu haberini verdi.

TSK SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

TSK Twitter’dan yaptığı paylaşımda, şehit düşen askerimizin ismini piyade er Fatih Ercan olarak açıkladı.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ŞEHİT OLDU

TSK açıklamasında ,”10 Haziran 2018 tarihinde Hakkâri'de EYP'ye basması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Temmuz 2018 tarihinde şehit olmuştur” ifadelerini kullandı.

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TSK Hakkari eyp Fatih Ercan şehit

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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