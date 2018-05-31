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Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 20:49 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, yağmurdan kaçarak bir ağaç kovuğuna saklanan 49 yaşındaki Mustafa Körlü, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Olay, akşam saatlerinde Akifiye Mahallesi Soğucak mevkiinde meydana geldi.

SAKLANDIĞI KOVUĞA YILDIRIM İSABET ETTİ

Aniden başlayan yağmurdan kaçan Mustafa Körlü, bir ağacın kovuğuna sığındı. Körlü, yağmurun bitmesini beklerken ağaca yıldırım isabet etti.

YANMIŞ CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Körlü'nün öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Körlü'nün cesedi Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kahramanmaraş Andırın yağmur ağaç kovuğu Yıldırım Mustafa Körlü

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