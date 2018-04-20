Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal girişimi davasında karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 41 askerin yargılandığı davada, 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 33 sanığa müebbet hapis cezası verildi.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıkların son sözlerini aldıktan sonra kararını açıkladı.
Sanıklar astsubay Serkan Aplak, uzman çavuşlar Ali Karahan, Bayram Aydın, Özgür Kaya, Hasan Övez ve Yasin Kayhan, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve "6 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık teğmen Şerif Özbay'ın 6 kişinin değil, 2 kişinin ölümünden sorumlu olduğunu belirten heyet, bu sanığa da, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve "2 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, er sıfatları nedeniyle eylem içindeki katılma ve hareket durumlarını göz önüne aldığı 33 ere ise Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde yer alan indirim halini uygulayarak, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve "6 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 7'şer kez müebbet hapis cezası hükmü kurdu.
Tutuklu sanıklardan er Muhammet Şahin'in, olaylarda dahli olmadığı gerekçesiyle tüm suçlardan beraatına karar veren heyet, bu sanığın tahliyesini de kararlaştırdı.
Heyet, sanıkları diğer suçlardan da değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırdı.
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