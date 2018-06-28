Açığa alınan akademisyenlerden siyah çelenkli protesto

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) görev yaparken 'Barış Bildirisi'ne imza attıkları gerekçesiyle açığa alınan 11 akademisyen, soruşturmanın aradan geçen 1 yıla rağmen sonuçlanmamasını protesto için Rektörlüğe siyah çelenk bıraktı.

DEÜ'de çalışırken 'Bu suça ortak olmayacağız' başlığı ile yayımlanan bildiriye imza attıkları gerekçesiyle, DEÜ Rektörlüğü tarafından haklarında idari soruşturma başlatılan, daha sonra da açığa alınan 11 akademisyen, aradan 1 yıl geçmesine rağmen soruşturmada herhangi bir ilerleme olmadığını belirterek, Rektörlük önünde eylem yaptı.

Akademisyenlerin üyesi olduğu Eğitim Sen İzmir 3 No'lu Şube ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve bazı siyasi parti temsilcileri de akademisyenlere destek verdi. Protesto sırasında "İşimizi geri alacağız", "Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet" ve "Akademi biat etmeyecek" sloganları atıldı. Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Ulaş Yasa, OHAL ve kanun hükmünde kararnameler ile (KHK) yüzlerce muhalif akademisyenin ve üniversite çalışanının ihraç edildiğini belirtti. Haklarında hiçbir adli hüküm olmadığı halde, akademik başarıları göz dolduran akademisyenlerin, türlü yollarla cezalandırdığını öne süren Yasa, DEÜ'de açığa almanın cezalandırma haline geldiğini iddia etti. Yasa şunları söyledi:

"Hakkımızda herhangi bir dava açılmış değildir. Kaldı ki, üniversiteler akademik özerklik ve ifade özgürlüğü gibi evrensel değerlere sahip olmalıdırlar. Türkiye'de cari hukuk düzeninin suç görebileceği bir düşünce, üniversite düzeni açısından hiçbir anlam taşımamalıdır. Akademide hiçbir zaman düşünce suçu diye bir olgu olamaz."

Rektörlüğün son 1 yılda hak ihlallerine devam ettiğini savunan Yasa, "Bunların her biri, idare ve ceza hukuku açısından soruşturma konusu olmalıdır. Düşmanca davranan, ihsas-ı rey yapmış soruşturma komisyonu üyeleri gördük. Yerleşkede sessizce destek pankartı açan üyelerimize karşı ön soruşturma açıldığına tanık olduk. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açığa alınan kadın akademisyenlere destek veren üyelerimize soruşturma açıldığını gördük" dedi. DEÜ'deki bu sürecin artık sona ermesi gerektiğini söyleyen Ulaş Yasa, akademisyenlerin özlük haklarına saygı duyulmasını, liyakat ilkelerinin tüm personel için geçerli olmasını istedi.

Soruşturmalar başladıktan sonra üniversitede iki rektörün değiştiğini anımsatan Ulaş Yasa, soruşturma komisyonunun değiştirilmesi ve soruşturmanın artık sonlandırılması gerektiğini söyledi. Akademisyenlerin suçsuz olduğunu söyleyen Yasa, "Düşünceyi açıklamak suç değildir. Kendilerini savunmak zorunda değillerdir. Tüm arkadaşlarımız işlerinin başına dönmelidir. Asla biat etmeyeceğiz" diye konuştu.