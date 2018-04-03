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Açığa alınan Dargeçit ve Ömerli kaymakamları gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 23:36 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılan Ömerli ve Dargeçit kaymakamları, gözaltına alındı

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ve Ömerli kaymakamları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılan Ömerli Belediye Başkan Vekili Kaymakam Erol Korkmaz ile Dargeçit Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş, haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Korkmaz ve Yeşiltaş'ın ev ve iş yerlerinde arama yapıyor.

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