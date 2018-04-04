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Açığa alınan Dargeçit ve Ömerli kaymakamları gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 00:29 | Son Güncelleme

Mardin’in Dargeçit ve Ömerli kaymakamları FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Açığa alınan Dargeçit ve Ömerli kaymakamları gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırılan Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Erol Korkmaz ve Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Kaymakam Yeşiltaş ve Korkmaz’ın evlerinde arama yapıldığı öğrenildi.

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Dargeçit Ömerli kaymakam gözaltı FETÖ

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