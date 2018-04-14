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Acıgöl’de okullar arası futbol turnuvası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 09:17 | Son Güncelleme

Acıgöl Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü´nün ortaklaşa düzenlediği ortaokullar futbol turnuvası sona erdi.Acıgöl’de düzenlenen ortaokullar futbol turnuvasında Acıgöl çim futbol sahasında oynanan İmam Hatip Ortaokulu ile Karapınar İmam Hatip Ortaokulu final karşılaşmasını Acıgöl Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Acıgöl Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe müdürü Murat Çakar, Acıgöl İlçe milli Eğitim Müdürü Uğur Çatkılı ve öğrenciler izledi.

Acıgöl’de okullar arası futbol turnuvası yapıldı

Acıgöl Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü´nün ortaklaşa düzenlediği ortaokullar futbol turnuvası sona erdi.
Acıgöl’de düzenlenen ortaokullar futbol turnuvasında Acıgöl çim futbol sahasında oynanan İmam Hatip Ortaokulu ile Karapınar İmam Hatip Ortaokulu final karşılaşmasını Acıgöl Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Acıgöl Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe müdürü Murat Çakar, Acıgöl İlçe milli Eğitim Müdürü Uğur Çatkılı ve öğrenciler izledi. Oynanan final maçını 3-1 kazanan Acıgöl İmam Hatip Ortaokulu birinci olurken Karapınar İmam Hatip Ortaokulu ikinci, 4 Temmuz Ortaokulu ise turnuvayı üçüncü olarak tamamlandı.
Acıgöl’de düzenlenen ortaokullar futbol turnuvasına 12 okul katıldı.

Acıgöl’de okullar arası futbol turnuvası yapıldı

Acıgöl’de okullar arası futbol turnuvası yapıldı

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