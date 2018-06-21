Açık havada yoga etkinliği

İSTANBUL (AA) - "Uluslararası Yoga Günü"nün 4’üncüsü dolayısıyla İstanbul'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Maçka Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllü yoga eğitmenlerinin eşliğinde Türkiye'den ve farklı ülkelerden çok sayıda kişinin katılımıyla yoga seansları yapıldı.
Şişli Belediyesi, Goranga Yoga, Yogatime, Shanti, YogaZone, Brahma Kumaris iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte katılımcılara yoga matı dağıtıldı.
Gönüllü yoga eğitmeni Hazal Kenar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası yoga organizasyonuna ilk kez katıldığını belirterek, yoganın insanın hayatına çok şey kattığını söyledi.
Etkinlik boyunca farklı yoga tarzlarının deneyimleneceğini aktaran Kenar, "Farklı okullardan, değerli hocalarımız katılım gösteriyor. Yoga felsefesiyle alakalı çeşitli sohbetlerimiz de olacak. Burada da her seviyeye uygun çeşitli yoga tarzlarını birlikte yapacağız. Çok güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Yoga gününe kızıyla katılan Firuze Aydın ise açık havada yoga yapmaktan keyif aldığını dile getirerek, bu tür etkinliklerin yapılmasının kendileri için iyi bir tecrübe olacağını vurguladı.
Nevriye Metin (62) de, yoganın sağlığına iyi geldiğini belirterek, “Yoga yaptığımda çok mutlu oluyorum. Yoga etkinliklerine elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Kolumdan bir operasyon geçirdim. Daha sonrasında kolum fazla açılmamaya başladı. Fizik tedavi gördüm ancak yogadan sonra kollarım daha güzel açılmaya başladı." ifadelerini kullandı.
Parkta 21.00'e kadar sürecek olan yoga etkinliği kapsamında, Pranayama, Hatha, Vinyasa, Kundalini, sırt ağrısı için yoga terapi, power ve yaşlılar için yoga gibi çeşitli yoga türlerinin yanı sıra seminerler de düzenlenecek.
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