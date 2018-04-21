Açık lise öğrencileri telafi sınavına girdi

Açık Öğretim Lisesinde (AÖL) 4’ten fazla dersten sınava katılan adaylar, cevap kağıtları eksik basılan dersler için yeniden sınava girdi.
AÖL sınavına 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine giren örencilerin 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrıldığını görülmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından telafi sınavı bugün yapıldı. Malatya’da da sınav mağduru olan vatandaşlar sabah saatlerinde sınava girecekleri merkezlere gelerek, kontrolleri yapıldıktan sonra 09.30’da sınava girdi.
Yaşanan karışıklığın ardından yapılan telafi sınavına daha iyi bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden öğrenciler telafi sınavının kendileri için iyi olduğunu söyledi.
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