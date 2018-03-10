Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, "Okul öğrenimi yapar, müdür öğrenimi yönetir. Mesleğe saygınlığı meslek üyeleri kazandırır" dedi.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Prof. Dr. Aytaç Açıkalın rüzgarı esti. Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen “Meslek Ortamında Eğitim Sohbeti” etkinliği çerçevesinde sohbet toplantısı düzenlendi. Eğitimcilerle gerçekleşen sohbetten önce öğretmen Erhan Çamurcu tarafından Açıkalın’ın öz geçmişi okundu. Kendisini “Eğitim Efsanesi” olarak nitelendiren Aytaç Açıkalın sohbet ortamı içerisinde yöneticilik ve öğretmenlik mesleğinin nasıl icra edilmesi konusunu karşılıklı örnek ve esprileriyle anlattı. Eğitimcileri sürekli sohbet ortamına çeken ve tecrübelerini anlatan Açıkalın, "Okul öğrenimi yapar, müdür öğrenimi yönetir. Mesleğe saygınlığını meslek üyeleri kazandırır. Bildiklerinizi değil bilmediklerinizi söylemeye geldim" diyerek eğitimcilere tecrübelerini anlattı.

Prof. Dr. Aytaç Açıkalın eğitimcilere seslenip düşünen insan yetiştirmelerini isteyerek, "Üstün yetenek yoktur farklı yetenek vardır" diye konuştu.

Öğretmenleri sorduğu sorularla terleten Açıkalın, "Teşekkür ederim, lütfen, özür dilerim 3 sihirli kelime, ödül, ceza, disiplin. Okuldan uzak 3 kelime, zeka, yetenek, kapasite 3 zehirli kelimedir" diyerek eğitimcilerin dikkatini çekti.

Belediye Kültür Merkezindeki sohbete İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Uzun, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Programa katılanlar Açıkalın’dan imzalı kitaplarını aldı. Sohbetten sonra Açıkalın’a tablo hediye edildi.