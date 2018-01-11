Acıkan horozun lahanayla imtihanı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde karnı acıkan bir horozun traktörün arkasındaki lahanaya zıplayarak ulaşmaya çalışması renkli görüntülere sahne oldu.
İlçeye bağlı Kavaklıorman Mahallesi'nde karnı acıktığı için sokakta yiyecek arayan bir horoz, park halinde duran traktörün arkasındaki lahanayı farketti.
Kahvehanede oturan bir çiftçiye ait lahanaları zıplayarak yemeye çalışan horozun çabası renkli görüntüler oluşturdu.
Bir süre zıpladıktan sonra amacına ulaşan horoz, lahanayla karnını doyurduktan sonra meydandan ayrıldı.
(AA)
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