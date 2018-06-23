HABER

"Açıklamalarda 'hoca efendinin adı geçmesin, hepimizi alabilirler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve hakkında beraat kararı verilen eski polis memuru Yücel A, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi telefonuna gelen mesaj ve yeni deliller ışığında "müebbet" istemiyle yeniden yargılanacak - Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, darbe girişimi gecesi şüpheliye ait cep telefonuna gelen mesajlarda, "Önemli!!! Durum kötü çok acil duyuru. Tüm hizmet mensupları darbeyi şiddetle kınayan açıklama yapsın, meydanlara inip kendini kabul ettirsin. Resim çekilip sosyal medyada yayınlasın. 'Demokrasi, seçilmiş irade' falan desinler ama asla ve asla muhterem hoca efendinin adı geçmesin açıklamalarda, hepimizi alabilirler" ifadelerinin yer aldığına işaret edildi

RECEP BİLEK - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan ve hakkında beraat kararı verilen eski polis memuru Yücel A, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi telefonuna gelen mesaj ve yeni deliller ışığında "müebbet" talebiyle yeniden hakim karşısına çıkacak.

Eski polis memuru Yücel A. hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada beraat kararı çıktı. Bunun üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını istinaf mahkemesine taşıyarak karara itiraz etti. İstinaf Mahkemesinin de 2 Kasım 2017'de yerel mahkemenin kararını onamasıyla sanık Yücel A. serbest bırakıldı.

Bir süre sonra ortaya çıkan yeni deliller ışığında savcılıkça şüpheli Yücel A. hakkında yeniden soruşturma başlatıldı ve zanlı 8 Mart'ta darbeye teşebbüsten tutuklandı.

Cumhuriyet savcısının, şüpheli hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yürüttüğü yeni soruşturma kapsamında hazırladığı iddianame, Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Zanlının cep telefonuna kayıtlı olan elektronik posta adresi aracılığıyla Eagle programını kullandığının tespit edilen iddianamede, bazı mesajlaşmalara da yer verildi.

Darbe girişiminden sonra yapıldığı belirlenen bir yazışmada geçen "Önemli!!! Durum kötü çok acil duyuru. Tüm il ve ilçe imamlarına, abilere, ablalara kurum imamlarına iletin. Tüm hizmet mensupları darbeyi şiddetle kınayan açıklama yapsın, meydanlara inip kendini kabul ettirsin. Resim çekilip sosyal medyada yayınlasın. 'Demokrasi, seçilmiş irade' falan desinler ama asla ve asla muhterem hoca efendinin adı geçmesin açıklamalarda, hepimizi alabilirler. Herkes 'darbeden haberim yok, Tv'de gördüm ilk kez' desin. Asla hükümet ve Tayyip'e karşı olumsuz paylaşım yapmayın. Bu grubu kapatıyorum şimdi." ifadeleri dikkati çekti.

Şüphelinin WhatsApp'tan gerçekleştirdiği başka mesajlaşmaların da yer aldığı iddianamede, yazışma içeriklerinin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olduğu vurgulandı.

Eagle programını telefonuna kendisinin yüklenmediğini iddia eden zanlı Yücel A'nın iddianamedeki ifadesi ise şöyle:

"Bu programın örgüt yapılanması tarafından kullanıp kullanılmadığı hususunda bir bilgim olmadı. Bu program cep telefonuma Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde öğretmenlik yapan, eşi de çocuğumun rehber öğretmeni olan İbrahim Ö. tarafından, dini içerikli mesajlar geleceği söylenerek kuruldu. 15 Temmuz gecesi de bir mesaj gelmedi. Darbe girişiminden birkaç gün sonra İbrahim Ö, evime gelerek cep telefonuma kurmuş olduğu programı kaldırmam gerektiğini söyleyerek kurduğu gibi kaldırdı."

İddianamede, hakkındaki suçlamaları reddeden ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirten Yücel A. hakkındaki deliller bütün olarak kabul edildiğinde sanığın terör örgütüyle organik bağ oluşturacak şekilde hiyerarşik yapılanması içinde bilerek ve benimseyerek yer aldığı, zanlının kullandığı WhatsApp programının geçmişinde darbe girişimine iştirak eden gruplardan gönderilen mesajların bulunduğu, şüphelinin Eagle'ı kullandığı ve süregelen eylemleriyle üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varıldığı kaydedildi.

PARTNERÜnlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...Ünlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...
İki kez nakil sırasını daha ağır hastalara verdi, üçüncü de olduİki kez nakil sırasını daha ağır hastalara verdi, üçüncü de oldu
Yangınla mücadeleyi koluna kazıdıYangınla mücadeleyi koluna kazıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ iddianame PDY Samsun Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimleri öncesi başkentte operasyon!

24 Haziran seçimleri öncesi başkentte operasyon!

Pes dedirten savunma! 'Benim param ile sevgilisine araba aldı'

Pes dedirten savunma! 'Benim param ile sevgilisine araba aldı'

Kayıp Leyla olayında yeni gelişme! İşte son durum

Kayıp Leyla olayında yeni gelişme! İşte son durum

Aydoğan Vatandaş ABD'de ortaya çıktı!

Aydoğan Vatandaş ABD'de ortaya çıktı!

Cübbeli hocadan 'tatil' açıklaması

Cübbeli hocadan 'tatil' açıklaması

Cildimi yaktı dediği doktora hayatı zehir etti

Cildimi yaktı dediği doktora hayatı zehir etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.