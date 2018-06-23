"Açıklamalarda 'hoca efendinin adı geçmesin, hepimizi alabilirler"

Bir süre sonra ortaya çıkan yeni deliller ışığında savcılıkça şüpheli Yücel A. hakkında yeniden soruşturma başlatıldı ve zanlı 8 Mart'ta darbeye teşebbüsten tutuklandı.

Eski polis memuru Yücel A. hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada beraat kararı çıktı. Bunun üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını istinaf mahkemesine taşıyarak karara itiraz etti. İstinaf Mahkemesinin de 2 Kasım 2017'de yerel mahkemenin kararını onamasıyla sanık Yücel A. serbest bırakıldı.

RECEP BİLEK - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan ve hakkında beraat kararı verilen eski polis memuru Yücel A, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi telefonuna gelen mesaj ve yeni deliller ışığında "müebbet" talebiyle yeniden hakim karşısına çıkacak.

Zanlının cep telefonuna kayıtlı olan elektronik posta adresi aracılığıyla Eagle programını kullandığının tespit edilen iddianamede, bazı mesajlaşmalara da yer verildi.

Darbe girişiminden sonra yapıldığı belirlenen bir yazışmada geçen "Önemli!!! Durum kötü çok acil duyuru. Tüm il ve ilçe imamlarına, abilere, ablalara kurum imamlarına iletin. Tüm hizmet mensupları darbeyi şiddetle kınayan açıklama yapsın, meydanlara inip kendini kabul ettirsin. Resim çekilip sosyal medyada yayınlasın. 'Demokrasi, seçilmiş irade' falan desinler ama asla ve asla muhterem hoca efendinin adı geçmesin açıklamalarda, hepimizi alabilirler. Herkes 'darbeden haberim yok, Tv'de gördüm ilk kez' desin. Asla hükümet ve Tayyip'e karşı olumsuz paylaşım yapmayın. Bu grubu kapatıyorum şimdi." ifadeleri dikkati çekti.

Şüphelinin WhatsApp'tan gerçekleştirdiği başka mesajlaşmaların da yer aldığı iddianamede, yazışma içeriklerinin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olduğu vurgulandı.

Eagle programını telefonuna kendisinin yüklenmediğini iddia eden zanlı Yücel A'nın iddianamedeki ifadesi ise şöyle: