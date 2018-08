Açıköğretim dijital kitapla öğretim giderini düşürecek

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde her yıl milyonlarca kitap basılmakta, ekonomik yönden çok ciddi maliyet oluşturan bu kitapların basımı için kesilen on binlerce ağaç, ekonomik maliyetin ötesinde çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Dijital öğrenme malzemelerini tercih ederek basılı kitaplarını bürolarımızdan teslim almayan öğrencilerimizin sayısı her yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artmaktadır. Kamu yararı ilkesi gereği elde kalan basılı materyalin yeniden kullanılması gerekmekte ancak bilimsel bilginin sürekli güncellenmesi, var olan bilginin yeni gerçeklik karşısında doğruluğunun teyit edilmesi ihtiyacı ve ülkemizde yeni yönetim sistemine geçiş ile ilgili yaşanan ve devam etmesi beklenen yoğun mevzuat değişiklikleri gibi nedenlerle mevcut basılı malzemeler hızla güncellenememekte ve basılı kitapların bir sonraki dönemde kullanılması imkansız hale gelmektedir. Bu nedenlerle, en güvenilir ve güncel bilimsel bilgiyi topluma sunmayı amaç edinmiş olan üniversitemiz, her an güncel bilgiyi içerme ve gerektiğinde düzeltme imkanı sunan etkinliği kanıtlanmış olan dijital kitap sistemine tamamıyla geçme kararı almıştır."