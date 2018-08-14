HABER

Açıköğretim dijital kitapla öğretim giderini düşürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 12:35 | Son Güncelleme

AÜ Rektörlüğünün açıklamasından: - "Açıköğretim sisteminde, kağıt ve baskı maliyetlerindeki yükselme ve bunların öğretim giderine yansıtılmasıyla ortaya çıkacak artışlardan öğrencilerimizi korumak ve doğaya verilen zararı en aza indirmek amacıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren kitap yerine Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla sunulacak dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemelerimiz kullanılacak" - "Bu adımlar neticesinde elde edilen maliyet düşüşü öğrencilerimize olumlu bir şekilde yansıtılacak ve halihazırda 275 lira olup basılı kitaba devam edilmesi durumunda 350 liranın üzerine çıkması kaçınılmaz olan öğretim gideri 225 liraya düşürülecek"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim sisteminde kağıt ve baskı maliyetlerindeki yükselme ve bunların öğretim giderine yansıtılmasıyla ortaya çıkacak artışlardan öğrencileri korumak ve doğaya verilen zararı en aza indirmek amacıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren kitap yerine Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla sunulacak dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemelerinin kullanılacağı bildirildi.

AÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bilimsel bilginin sürekli güncellenmesi, var olan bilginin yeni gerçeklik karşısında doğruluğunun teyit edilmesi ihtiyacı ve ülkede yeni yönetim sistemine geçişin beraberinde getirdiği ve devam etmesi beklenen yoğun mevzuat değişiklikleri sebebiyle basılı malzemelerin güncelliğini hızla yitirdiği kaydedildi.

"Açıköğretim sisteminde, kağıt ve baskı maliyetlerindeki yükselme ve bunların öğretim giderine yansıtılmasıyla ortaya çıkacak artışlardan öğrencilerimizi korumak ve doğaya verilen zararı en aza indirmek amacıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren kitap yerine Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla sunulacak dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemelerimiz kullanılacak." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu adımlar neticesinde elde edilen maliyet düşüşü öğrencilerimize olumlu bir şekilde yansıtılacak ve halihazırda 275 lira olup basılı kitaba devam edilmesi durumunda 350 liranın üzerine çıkması kaçınılmaz olan öğretim gideri 225 liraya düşürülecek. Üniversitemizin topluma hizmet misyonunun vazgeçilmez unsuru olan dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerimize yönelik yeni uygulamalarımız da öğrencilerimiz ve kamuoyuyla ayrıca paylaşılacak.

Açık ve uzaktan öğrenme alanında ülkemizde öncü olan ve dünyada sayılı örnekler arasında yer alan Anadolu Üniversitesi, öğrencilerinin zaman ve mekandan bağımsız olarak güncel ve nitelikli bilgiyi alabilmeleri için dijital teknolojilerden yararlanma imkanlarını sonuna kadar kullanmakta, son yıllarda uygulamaya koyduğu ve anlık güncellenebilen binlerce online ders içeriğinin paylaşıldığı Anadolum e-Kampüs Sistemiyle alana dair sahip olduğu birikimin farklılığını ortaya koymaktadır."

- "Dijital kitap sistemine tamamıyla geçme kararı alındı"

Açıklamada, Anadolum e-Kampüs Sisteminin uygulamaya geçmesi ve e-öğrenme malzemeleri ile ders kitaplarının internet ortamında sunulmaya başlamasından sonra, öğrencilerin basılı kitap almak yerine dijital malzemelerden yararlanmayı tercih ettiklerinin gözlendiği aktarılarak, şöyle devam edildi:

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde her yıl milyonlarca kitap basılmakta, ekonomik yönden çok ciddi maliyet oluşturan bu kitapların basımı için kesilen on binlerce ağaç, ekonomik maliyetin ötesinde çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Dijital öğrenme malzemelerini tercih ederek basılı kitaplarını bürolarımızdan teslim almayan öğrencilerimizin sayısı her yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artmaktadır. Kamu yararı ilkesi gereği elde kalan basılı materyalin yeniden kullanılması gerekmekte ancak bilimsel bilginin sürekli güncellenmesi, var olan bilginin yeni gerçeklik karşısında doğruluğunun teyit edilmesi ihtiyacı ve ülkemizde yeni yönetim sistemine geçiş ile ilgili yaşanan ve devam etmesi beklenen yoğun mevzuat değişiklikleri gibi nedenlerle mevcut basılı malzemeler hızla güncellenememekte ve basılı kitapların bir sonraki dönemde kullanılması imkansız hale gelmektedir. Bu nedenlerle, en güvenilir ve güncel bilimsel bilgiyi topluma sunmayı amaç edinmiş olan üniversitemiz, her an güncel bilgiyi içerme ve gerektiğinde düzeltme imkanı sunan etkinliği kanıtlanmış olan dijital kitap sistemine tamamıyla geçme kararı almıştır."

- "Kitap basımının kaldırılmasıyla önemli bir maliyet kalemi de ortadan kalkacak"

Bu kararın alınmasındaki bir diğer etkenin de kağıt ve baskı maliyetlerindeki yükselişin öğrencilerden alınan öğretim giderlerinde artış yapmayı kaçınılmaz kılması olduğu bildirilen açıklamada, "Öğrencilerimizin açık ve uzaktan öğretim hizmetleri için ödedikleri giderlerle, sınavların organizasyonu, her bir sınavda yaklaşık 500 bin kamu görevlisinin ücretli görevlendirilmesi, ders içeriklerinin üretilmesi, kitap basımı, ders anlatım videolarının üretilmesi, soruların yazdırılması, uygun internet altyapısının kurulması ve sürdürülmesi gibi çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda kitap basımının kaldırılmasıyla önemli bir maliyet kalemi de ortadan kaldırılmış olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, uzun zamandır yürütülen altyapı çalışmalarının sona ermesiyle 2018-2019 öğretim yılından itibaren Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla kitapların öğrencilere dijital ortamda sunulacağı ifade edilerek, "Öğrencilerimiz kitaplarının en güncel hallerine pdf, html5, e-pub, mobi gibi çok çeşitli formatlarda ulaşabileceklerdir. Örnek bir ders içeriğimize https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Ayrıca, önceden basılmış olan ve mevzuat değişikliklerinden etkilenmeyen kitaplarımız ise stoklarımızla sınırlı kalmak kaydıyla http://kitapsatis.anadolu.edu.tr adresinden öğrencilerimize ve kitaplarımızdan yararlanmak isteyenlere sunulacaktır." bilgisi paylaşıldı.

PARTNERSiz de hamile olduğunu düşündünüz değil mi? Okuyunca şok geçireceksinizSiz de hamile olduğunu düşündünüz değil mi? Okuyunca şok geçireceksiniz
İzmir'den ekonomiyle ilgili ortak açıklama: Devletin çıkarlarından yanayızİzmir'den ekonomiyle ilgili ortak açıklama: Devletin çıkarlarından yanayız
Restoranını kapattı, 10 yılda ‘üzüm ağası’ olduRestoranını kapattı, 10 yılda ‘üzüm ağası’ oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıköğretim Açıköğretim dijital kitaba geçti Anadolu Üniversitesi Eskişehir

En Çok Okunan Haberler

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

İlginizi Çekebilir

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye içinde 790 civarında terörist var

Türkiye içinde 790 civarında terörist var

Yer: Beyoğlu! Genç kadını bu halde buldular

Yer: Beyoğlu! Genç kadını bu halde buldular

Rahip Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi! Avukatı başvurdu

Rahip Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi! Avukatı başvurdu

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi

Van'da Urartuların ayak izine rastlandı! Korumaya alındı

Van'da Urartuların ayak izine rastlandı! Korumaya alındı

ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.