Açıköğretim dönem sonu sınav tarihinde değişiklik

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavları yapılan değişiklikle 26-27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
AÜ'den yapılan yazılı açıklamada, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ve ilk defa gerçekleştirilecek Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Sınav tarihlerinin, Milli Eğitim Bakanlığınca 2-3 Haziran olarak yeniden belirlendiği kaydedildi.
Bu nedenle 2-3 Haziran'da yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 26-27 Mayıs'ta gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
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