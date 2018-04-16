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Açıköğretim Kuzey Amerika Programı 1 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 03:01 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından geçen yıl başlatılan ve New York, Houston ve Maryland ile Kanada’nın Toronto kentini içine alan Kuzey Amerika Programı, bir yılı geride bıraktı

TORONTO (AA) - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından geçen yıl başlatılan ve New York, Houston ve Maryland ile Kanada’nın Toronto kentini içine alan Kuzey Amerika Programı, bir yılı geride bıraktı.

2017-2018 Bahar Dönemi ara sınavları için Toronto’ya gelen Açıköğretim Fakültesi Kuzey Amerika Programı Koordinatörü Doç Dr. Köksal Büyük, AA muhabirine, Kanada’daki sınav merkezini Toronto’da açtıklarını anlattı. Programda 1 yılı geride bıraktıklarını anlatan Büyük, ‘’Biz aslında Kanada’da birkaç merkez açmak istiyoruz. Örneğin Montreal ile Toronto arası bir hayli uzun mesafe. Oradan gelen öğrencilerimiz var. Hava şartları bazen uygun olmuyor. Bazen sınavı kaçırdıkları bile oluyor. Montreal’de de sınav merkezi açma niyetimiz var ancak bunun için en az 15 öğrenci sayısının olması gerekiyor. Bu sayıya ulaştığımızda, oraya da bir sınav merkezi açacağız’’ dedi.

Programın amacının, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tahsil seviyelerini yükseltmek ve dileyenlere ikinci bir üniversite imkanı sağlamak olduğunu ifade eden Büyük, şunları söyledi:

‘’Bu büyük bir imkan. Buradaki tüm Türklere ve Türkçe bilen herkese seslenmek istiyorum. Anadolu Üniversitesi bu imkanı buralara kadar getirdi. Dönemlik olarak 250 ABD Doları karşılığı bu hizmeti sunuyoruz. Bu güzel bir fırsat. İnsanımızın bu şartlarda kendi eğitimlerine devam etme şansları var. Buralarda yaşayanlardan beklentimiz, devletimizin bu hizmetini etraflarına duyurmaları ve daha çok insanımızın bundan yararlanmasını sağlamaları.’’

Toronto’da 14 öğrencileri olduğunu kaydeden Büyük, ‘’Bu sayı bizim için yeterli değil. Hem Toronto’da hem de Kanada genelinde bu sayının artmasını bekliyoruz. Ben insanımızı bu programa sahip çıkmaya ve çevresindekileri de bu programa katılmak için motive etmeye davet ediyorum’’ diye konuştu.

Öte yandan Açıköğretim Fakültesi Kuzey Amerika Programı’nda kayıtlı öğrencilerin 2017-2018 Bahar Dönemi ara sınavları da ABD’nin New York, Houston ve Maryland kentleri ile Kanada’nın Toronto kentinde eşzamanlı olarak yapıldı.

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