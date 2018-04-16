Açıköğretim Kuzey Amerika Programı 1 yaşında

TORONTO (AA) - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından geçen yıl başlatılan ve New York, Houston ve Maryland ile Kanada’nın Toronto kentini içine alan Kuzey Amerika Programı, bir yılı geride bıraktı.

2017-2018 Bahar Dönemi ara sınavları için Toronto’ya gelen Açıköğretim Fakültesi Kuzey Amerika Programı Koordinatörü Doç Dr. Köksal Büyük, AA muhabirine, Kanada’daki sınav merkezini Toronto’da açtıklarını anlattı. Programda 1 yılı geride bıraktıklarını anlatan Büyük, ‘’Biz aslında Kanada’da birkaç merkez açmak istiyoruz. Örneğin Montreal ile Toronto arası bir hayli uzun mesafe. Oradan gelen öğrencilerimiz var. Hava şartları bazen uygun olmuyor. Bazen sınavı kaçırdıkları bile oluyor. Montreal’de de sınav merkezi açma niyetimiz var ancak bunun için en az 15 öğrenci sayısının olması gerekiyor. Bu sayıya ulaştığımızda, oraya da bir sınav merkezi açacağız’’ dedi.

Programın amacının, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tahsil seviyelerini yükseltmek ve dileyenlere ikinci bir üniversite imkanı sağlamak olduğunu ifade eden Büyük, şunları söyledi: