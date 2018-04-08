Açıköğretim Sistemi, laboratuvar derslerine bahar döneminde başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans Programı kapsamındaki laboratuvar dersleri bu yıl ilk kez bahar aylarında Porsuk Meslek Yüksekokulunda yeni kurulan laboratuvarlarda yapılmaya başlandı. Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Açıköğretim Sistemi laboratuvar derslerinden sorumlu dekan yardımcıları, Açıköğretim Sistemi merkez büro yöneticileri, staj birimi yöneticileri, Grup Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi A. Nurhan Şakar, AÖF Laboratuvar Dersleri Uygulama Koordinatörü Doç. Dr. Evrim Genç Kumtepe ve laboratuvar derslerinde görev alan öğretim elemanlarının katılımı ile İletişim Bilimleri Fakültesi yanındaki yeni öğrenci yemekhanesinde yemek düzenlendi. Düzenlenen yemek ile öğrencilerin Açıköğretim Sistemi ve laboratuvar dersleriyle ilgili soruları yanıtlandı. Organizasyona katılan Program Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şenyel ve Laboratuvar Dersleri Akademik Koordinatörleri Prof. Dr. Engin Tıraş, Doç.Dr. Abidin Kılıç ve Dr. Öğr. Üyesi M. Türkay Aytekin Aydın ile yürütülen dersler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

"Kuramsal bilgiler birim laboratuvarlarında pratiğe dönüşüyor"

Laboratuvar derslerine ilişkin görüşlerini bildiren Prof. Dr. Yücel Güney, “Öğrenciler laboratuvar derslerine 12-23 Şubat tarihlerinde kayıt yaptırdılar ve şu anda da yüz yüze katılabiliyorlar. Böylece kitaplarda görmüş oldukları kuramsal bilgileri ilgili birim laboratuvarlarında öğretim elemanları ile birlikte pratiğe dönüştürüyorlar. Söz konusu dersler bu yıl hem bahar hem de yaz aylarında yapılacak.” dedi. Söz konusu derslerin 19 Mart tarihinde başladığını belirten Prof. Dr. Güney, bu yıl toplam 10 uygulama haftasında 600’den fazla Açıköğretim öğrencisi ile Fen, Mühendislik, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri ile Porsuk ve Ulaştırma Meslek Yüksekokulları öğretim elemanlarının katılımıyla dersleri gerçekleştirdiklerini aktardı. Beş günlük yüz yüze yapılan eğitimlerde toplam üç laboratuvar dersi için öğrencilerin 24 deney yaptığını dile getiren Güney, ayrıca öğrencilere uygulamalı dersleri desteklemek amacıyla hazırlanan çevrim içi konu anlatım videolarına AÖF Anadolum eKampüs Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden erişebileceklerini söyledi.

Öğrencileri ayrı ayrı dinleyen ve sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Yücel Güney, “Sorularınızı ve görüşlerinizi bize gerek anket ile gerekse sistem üzerinden göndermenizi bekliyoruz. Amacımız programı iyileştirmek ve uzaktan fen programları kapsamında iyi bir örnek oluşturmak” dedi.