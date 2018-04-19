Açıköğretim Sistemi yardımcı öğrenme materyalleri ile öne çıkıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, ileri teknoloji destekli eğitim platformları ve materyal zenginliği ile öne çıkıyor.
Yükseköğretimde önemli bir rol üstlenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 35 yılı aşkın bir süredir her kesimden vatandaşa eğitimde fırsat eşitliği düsturu ile yükseköğretim olanakları sunuyor. Her türlü fiziksel, ekonomik, kültürel ve coğrafi engeli aşan uygulamaları ve eğitim programlarıyla sadece Türkiye’de değil dünyanın 3 kıtasında 18 farklı ülkede yükseköğretim imkanı sunan Açıköğretim Sistemi, temel kaynak olarak basılı kitapların yanında son yıllarda zengin eğitim materyalleri ve öğrenme malzemeleri ile öne çıkıyor. Açıköğretim öğrencileri tüm bu öğrenme materyal ve malzemelerine Anadolum e-Kampüs (ekampus.anadolu.edu.tr) platformu üzerinden de erişilebiliyor.
Şehit Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!
Avusturya'dan skandal hamle!
Sırrı Süreyya Önder, erken seçim tarihini 5 ay önce söylemiş
Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçları
Uykudayken koklanan kokular rüyalarımızı etkiliyor
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!
Son seçim anketleri açıklandı hangi parti yüzde kaç oy aldı?
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum