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Açıköğretim Sistemi yardımcı öğrenme materyalleri ile öne çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 10:38 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, ileri teknoloji destekli eğitim platformları ve materyal zenginliği ile öne çıkıyor.Yükseköğretimde önemli bir rol üstlenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 35 yılı aşkın bir süredir her kesimden vatandaşa eğitimde fırsat eşitliği düsturu ile yükseköğretim olanakları sunuyor.

Açıköğretim Sistemi yardımcı öğrenme materyalleri ile öne çıkıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, ileri teknoloji destekli eğitim platformları ve materyal zenginliği ile öne çıkıyor.
Yükseköğretimde önemli bir rol üstlenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 35 yılı aşkın bir süredir her kesimden vatandaşa eğitimde fırsat eşitliği düsturu ile yükseköğretim olanakları sunuyor. Her türlü fiziksel, ekonomik, kültürel ve coğrafi engeli aşan uygulamaları ve eğitim programlarıyla sadece Türkiye’de değil dünyanın 3 kıtasında 18 farklı ülkede yükseköğretim imkanı sunan Açıköğretim Sistemi, temel kaynak olarak basılı kitapların yanında son yıllarda zengin eğitim materyalleri ve öğrenme malzemeleri ile öne çıkıyor. Açıköğretim öğrencileri tüm bu öğrenme materyal ve malzemelerine Anadolum e-Kampüs (ekampus.anadolu.edu.tr) platformu üzerinden de erişilebiliyor.

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